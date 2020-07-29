Сеул, , 12:03 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» посмотрели более трех миллионов человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

По состоянию на 28 июля, картину посмотрели 3 004 000 человек.

Известно, что это вторая лента в стране после «Человек, стоящий рядом» У Мин Хо, преодолевший планку в три миллиона в первом полугодии.

Кроме того, южнокорейский фильм занимает первое место по кассовым сборам в ряде стран, среди которых Тайвань, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Монголия.

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