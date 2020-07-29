Токио, , 11:36 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul: 7 — The Journey» в десятый раз возглавил ежедневный японский музыкальный чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

Согласно опубликованным данным, альбом бойз-бенда занял первое место в чарте с объёмом продаж 447 тыс. экземпляров.

Напомним, что ранее альбом группы также занял лидирующую позицию в еженедельном рейтинге альбомов с объёмом продаж 564 298 экземпляров.

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По состоянию на 28 июля, «Map of the Soul: 7 — The Journey» также занимает 68-е место в музыкальном чарте американского журнала Billboard 200.