Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжёг свой новый арт-объект. Видео с уничтожением работы опубликовано на странице Ради в социальной сети «ВКонтакте».

В видеоролике видно, как размещённая в поле надпись «Future» («Будущее») постепенно начинает гореть. Через несколько минут буквы разваливаются.

«Огонь должен жечь», — написал Радя.

Работа была посвящена фестивалю документального кино Beat Film Festival. Арт-объект отражает дух времени, считают организаторы мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники Екатеринбурга поздравили выпускников вузов дипломом с логотипом фастфуда.

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