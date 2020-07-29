Екатеринбург, 29 июля 2020, 10:39 — REGNUM Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжёг свой новый арт-объект. Видео с уничтожением работы опубликовано на странице Ради в социальной сети «ВКонтакте».
В видеоролике видно, как размещённая в поле надпись «Future» («Будущее») постепенно начинает гореть. Через несколько минут буквы разваливаются.
«Огонь должен жечь», — написал Радя.
Работа была посвящена фестивалю документального кино Beat Film Festival. Арт-объект отражает дух времени, считают организаторы мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники Екатеринбурга поздравили выпускников вузов дипломом с логотипом фастфуда.
Читайте ранее в этом сюжете: На Урале поздравили выпускников вузов дипломом с логотипом фастфуда