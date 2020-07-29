Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми». Информацию о номинациях обнародовали организаторы премии 28 июля.

Цитата из т/с «Черная комедия». Реж. Кен Уиттингэм. 2019. США

В категории «лучший драматический сериал» на премию выдвинуты сериалы: «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Наследники» и «Очень странные дела».

В категории «коротких сериалов» выдвинуты: «Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное», «Неортодоксальная» и «И повсюду тлеют пожары».

В категории «лучший комедийный сериал» выдвинуты: «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри».

В категории «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» за премию «Эмми» будут бороться: Энтони Андерсон («Черная комедия»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Майкл Дуглас («Метод Коминского»), Юджин Леви («Шиттс Крик) и Рамми Юссеф («Рами»).

В категории «Лучшая мужская роль в драме» выдвинуты на «Эмми»: Джейсон Бейтман («Озарк»), Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Стив Каррел («Утреннее шоу») и Билли Стронг («Поза»).

В категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» состязаться будут: Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Оливию Колман («Корона»), Джоди Комер и Сандру О («Убивая Еву»), Лоруа Линни («Озарк») и Зендаю («Эйфория»).

В категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» будут бороться: Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Линда Карделлини («Мертв для меня»), Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»), Исса Рэй («Белая ворона») и Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»).

Премию «Эмми» вручает Академия телевизионных наук и искусствСША. Учреждена премия была в 1949 году, спустя три года после учреждения самой академии. Нынешняя премия — 72-я по счету. Ведущим церемонии вручения будет комик Джимми Киммел, как и в прошлом году. Однако в этом году сама церемония пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.