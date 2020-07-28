Калуга, , 21:11 — REGNUM Сегодня, 28 июля, в Калуге состоялось обсуждение концепции празднования 2021 года, который город встретит в статусе новогодней столицы России. Участие в совещании принял временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, заместители губернатора Владимир Попов и Ольга Иванова, исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов, представители региональных и городских органов власти.

Калуга готовится стать новогодней столицей России Пресс-служба правительства Калужской области

Предстоящий год будет юбилейным. Весь мир отметят 60-летие со дня первого полета человека в космос, а жители областного центра еще и 650-летие Калуги. По информации Дмитрия Денисова, городской управой сформирован план общегородских мероприятий, проведение которых рассчитано с 12 декабря по 9 января. Местами основных локаций станут площадь Старый торг, парк культуры и отдыха, новый городской парк, Яченское водохранилище, улицы Театральная и Кирова, площадка рядом с музеем космонавтики.

Разработку концепции празднования представил заместитель городского головы Калуги Алексей Комов. С учетом крепкой связи Калуги с освоением космического пространства проведение столь значимого мероприятия решили связать с данной тематикой. Предварительно сформирована афиша, проработаны элементы оформления города, отработана символика, создан брендбук.

Калуга готовится стать новогодней столицей России Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства области, Владислав Шапша в целом одобрил проект концепции и предложил к следующему заседанию уже детально его доработать. Он призвал коллег приложить максимум усилий, использовать все ресурсы, задействовать творческие коллективы региона для того, чтобы Калуга в качестве новогодней столицы России осталась в памяти горожан ярким событием и привлекла как можно больше гостей из других областей.

Калуга готовится стать новогодней столицей России Пресс-служба правительства Калужской области

С учетом того, что реализация проекта потребует взаимосвязанной работы различных ведомств муниципального и областного уровней, глава области поручил создать рабочую группу и установить ответственных за каждое направление реализации плана мероприятий.

Калуга готовится стать новогодней столицей России Пресс-служба правительства Калужской области

«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры России, направленный на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. Начиная с 2013 года, новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 7 января 2021 года эстафету от Калуги примет Нижний Новгород.