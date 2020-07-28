Лос-Анджелес, США, , 16:27 — REGNUM На сервисе Disney Plus может выйти сериал о приключениях Хана Сола из киносаги «Звёздные войны». Об этом 27 июля сообщил портал Star Wars Unity.

Предстоящий сериал станет сиквелом фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Сообщается, что к работе над шоу хотят привлечь весь актёрский состав оригинальной картины.

Напомним, премьера фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоялась в мае 2018 года. Картина получила неоднозначные отзывы от критиков и рядовых зрителей.

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