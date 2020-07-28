Рязань, , 16:23 — REGNUM В перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона, включили Рязань. Об этом 28 июля на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы региона в границу исторического поселения планируется включить территорию, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект.

«В предыдущие годы частными застройщиками было выкуплено много старых деревянных и малоэтажных домов, которые расселены и сейчас разрушаются. Необходимо найти решения, которые позволят либо восстанавливать эти дома, если это возможно, либо на их месте возводить строения, которые станут украшением исторического центра Рязани. Это очень серьёзная работа. Необходимо развивать центр города в правильном направлении!» — подчеркнул губернатор.

Новый статус позволит учитывать и налагать необходимые ограничения, что позволит сохранить историческую застройку и ландшафт Рязани, при этом реконструкцию объектов.