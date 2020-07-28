Рязань, 28 июля 2020, 16:23 — REGNUM В перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона, включили Рязань. Об этом 28 июля на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона в границу исторического поселения планируется включить территорию, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект.
Новый статус позволит учитывать и налагать необходимые ограничения, что позволит сохранить историческую застройку и ландшафт Рязани, при этом реконструкцию объектов.