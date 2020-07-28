Токио, , 14:57 — REGNUM В японских магазинах Family Marts начнут продавать традиционный десерт вагаси, вдохновлённый популярным аниме-сериалом Dragon Ball. Об этом 28 июля сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/NihonBoxFR/status/1285484446859145216

В магазины поступят вагаси, выполненные в виде головы дракона и драконьего жемчуга. Первая поставка необычного десерта ожидается уже на этой неделе.

Напомним, Dragon Ball — это популярная манга Акиры Ториямы и одноимённый аниме-сериал. Первая глава вышла в журнале Shonen Jump в 1984 году.

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