Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Новый комикс по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» будет посвящён Тоф Бейфонг. Об этом 27 июля сообщило издание The Hollywood Reporter.

По сюжету нового комикса Тоф откроет собственную академию для обучения молодых магов металла. Сообщается, что он поступит в продажу в феврале 2021 года.

Напомним, «Аватар: Легенда об Аанге» — это популярный мультсериал от телеканала Nickelodeon. Авторами проекта выступили Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко.

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