Нью-Йорк, США, 28 июля 2020, 13:37 — REGNUM Американская актриса Хейли Стейнфилд исполнит роль Кейт Бишоп в предстоящем супергеройском сериале «Соколиный глаз». Об этом 27 июля сообщил портал The Illuminerdi.
По сюжету сериала Кейт Бишоп станет ученицей и напарницей Соколиного Глаза (Джереми Реннер). Съёмки шоу должны начаться в Атланте (США) в октябре 2020 года.
Напомним, Хейли Стейнфилд — это молодая американская актриса, модель и певица. Наиболее известна своими ролями в фильме «Бамблби» и сериале «Дикинсон».
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