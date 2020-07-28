Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Нижнетагильском драматическом театре (Свердловская область) состоится премьера спектакля по пьесе «Утиная охота» советского драматурга Александра Вампилова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Роль главного героя Виктора Зилова исполнит артист Василий Мещангин. Хотя действие оригинальной пьесы протекает в конце 1960-х годов, в новой постановке акцента на времени делать не будут.

«Я считаю, что время Зиловых — прямо сейчас», — сообщил режиссёр-постановщик спектакля, худрук драмтеатра Игорь Булыгин.

Премьера спектакля должна состояться в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возвращаются к жизни учреждения культуры и спорта. В ближайшие дни свои двери откроет музей ИЗО (Екатеринбург), где обновили ключевую экспозицию.

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