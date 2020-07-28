Лондон, , 09:34 — REGNUM В Великобритании огласили длинный список литературной Букеровской премии. В 2020 году 13 книг были выбраны коллегией из пяти судей: редактор, литературный критик и бывший издатель Маргарет Басби (председатель), писатель Ли Чайлд, писатель и критик Самир Рахим, писатель и телеведущий Лемн Сиссей и переводчик Эмили Уилсон. Об этом сообщается 28 июля на сайте The Booker Prizes.

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Всего на конкурс было подано 162 романа, опубликованных в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Из 13 выбранных работ — восемь являются дебютными для авторов.

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Так, девять писателей из списка представляют США, три автора — Великобританию. Своё произведение также представила писательница из Зимбабве Цици Дангарембга.

Напомним, на литературную Букеровскую премии могут претендовать писатели любой национальности, пишущие на английском языке и издающиеся в Великобритании или Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, победитель Букеровской премии получит 50 тысяч фунтов стерлингов, которые разделит со своим переводчиком на английский.

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