Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Американский развлекательный сервис Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной «Ведьмака». Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Netflix в сети микроблогов Twitter.

Действия данного сериала, который получил название The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение»), разворачиваются за 1200 лет до появления главного героя основного сериала Геральта из Ривии. В приквеле будет рассказано, как появились ведьмаки.

Исполнительным продюссером проекта станет Лорен Хиссрич, шоураннером — Деклан де Барра.

Приквел будет состоять из шести серий. Дата выхода сериала пока не называется.