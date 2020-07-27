Вашингтон, 27 июля 2020, 22:30 — REGNUM Американский развлекательный сервис Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной «Ведьмака». Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Netflix в сети микроблогов Twitter.
Действия данного сериала, который получил название The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение»), разворачиваются за 1200 лет до появления главного героя основного сериала Геральта из Ривии. В приквеле будет рассказано, как появились ведьмаки.
Исполнительным продюссером проекта станет Лорен Хиссрич, шоураннером — Деклан де Барра.
Приквел будет состоять из шести серий. Дата выхода сериала пока не называется.