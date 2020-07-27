Лос-Анджелес, США, 27 июля 2020, 21:43 — REGNUM Голливудский кинорежиссёр Квентин Тарантино назвал лучшие, по его мнению, фильмы за всю историю кинематографа. Об этом сообщает издание Far Out Magazine.
В список лучших картин всех времён, составленный знаменитым режиссёром, вошли:
- «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне (1966)
- «Рио Браво» Говарда Хоукса (1959)
- «Прокол» Брайана де Пальмы (1981)
- «Таксист» Мартина Скорсезе (1976)
- «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса (1940)
- «Король-боксёр» Чона Чанг-хва (1972)
- «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929)
- «Кэрри» Брайана де Пальмы (1976)
- «Только ваш» Престона Стерджеса (1948)
- «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера (1943)
- «Челюсти» Стивена Спилберга (1975).
Напомним, ранее Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера лучшей картиной 2010-х годов.
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