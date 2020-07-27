Москва, , 19:10 — REGNUM Покинувший ранее лейбл Black Star Тимур Юнусов, также известный как Тимати, откроет новую компанию под названием «Ракета». Об этом сообщает издание The Bell.

Тимати Липунов Г. А

Отмечается, что компания «Ракета» была зарегистрирована Тимати ещё 22 июля 2020 года, и именно он является единственным собственником и гендиректором компании. Уставной капитал «Ракеты» составил 10 тысяч рублей.

Ключевой вид деятельности «Ракеты» — область испольнительских искусств, то есть организация концертов, работа с артистами и так далее. Помимо прочего, отмечается, что компания «Ракета» специализируется на работе рекламных агентств, развлекательной деятельности и аренде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимати в своём Instagram объявил об уходе с лейбла Black Star, назвав этот поступок «взвешенным решением».

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