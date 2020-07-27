Москва, 27 июля 2020, 19:10 — REGNUM Покинувший ранее лейбл Black Star Тимур Юнусов, также известный как Тимати, откроет новую компанию под названием «Ракета». Об этом сообщает издание The Bell.
Отмечается, что компания «Ракета» была зарегистрирована Тимати ещё 22 июля 2020 года, и именно он является единственным собственником и гендиректором компании. Уставной капитал «Ракеты» составил 10 тысяч рублей.
Ключевой вид деятельности «Ракеты» — область испольнительских искусств, то есть организация концертов, работа с артистами и так далее. Помимо прочего, отмечается, что компания «Ракета» специализируется на работе рекламных агентств, развлекательной деятельности и аренде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимати в своём Instagram объявил об уходе с лейбла Black Star, назвав этот поступок «взвешенным решением».
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