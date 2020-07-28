Москва, , 05:03 — REGNUM Выставка «Предчувствуя XX век» открылась в Третьяковской галерее, давая возможность посетителям своими глазами увидеть работы выдающихся художников. Как проходило открытие выставки, рассказывает и показывает корреспондент ИА REGNUM Наталья Стрельцова.

Выставка «Предчувствуя XX век». Афиша Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены работы Васнецова, Репина, Серова, Ге, Врубеля и Борисова-Мусатова — всего около двухсот произведений, начиная с графики Васнецова, эскизы которого к храмовым росписям современники воспринимали как вызывающий эксперимент. Работы Репина в графическом исполнении дают возможность увидеть путь моделирования художников формы, процесс создания произведения словно в реальном времени.

Эти и другие работы открывают перед гостями выставки путь в искусство XX века, когда графика стала лабораторией поиска новых творческих решений. Фоторепортаж с мероприятия смотрите в материале Натальи Стрельцовой «Выставка «Предчувствуя XX век» открылась в Третьяковской галерее — фото».