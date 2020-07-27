Ташкент, , 15:35 — REGNUM В Узбекистане планируют снять фильм «Аромат Сакуры» о пленных японцах, которые оказались в Узбекистане во время Второй мировой войны, сообщили 27 июля в национальном агентстве «Узбеккино».

Художественный совет агентства единогласно одобрил сценарий кинопроекта Акбара Бектурдиева при повторном обсуждении. При первом обсуждении автору было предложено дополнить сценарий из-за несогласованности в ходе событий.

Картину планируется выпустить при сотрудничестве с посольством Японии. «В картине будут отражены присущие узбекскому народу качества гуманности, доброты и терпимости», — сказала кинокритик Феруза Надирова.