Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Историческая сцена Мариинского театра, а также кассы откроются 1 августа. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Напомним, в связи пандемией коронавируса театр был вынужден закрыться на неопределённый срок. Первые зрители смогли посетить новую сцену театра лишь в июне. А с 28 июля в театре стартует фестиваль «Звезды белых ночей».

«По 6 августа на фестивале пройдут первые балетные спектакли, состоятся выступления оперных звезд и концерты именитых инструменталистов. С 1 августа фестиваль развернется в полную мощь на всех площадках театра — свою работу вновь начнет историческая сцена», — отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности публики, так же как до этого в Мариинском-2 и Концертом зале, количество доступных мест в зале будет сокращено вдвое. Кроме того, будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование зрителями средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании.

1 августа историческую сцену откроет опера Верди «Риголетто». В титульной партии выступит Владислав Сулимский, а в партии Джильды — одна из наиболее востребованных сопрано мира Ольга Перетятько. Роль Герцога исполнит Александр Михайлов, а за дирижерским пультом выдающийся ансамбль возглавит Валерий Гергиев.

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