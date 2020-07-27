Чебоксары, , 13:45 — REGNUM В Чувашии подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена по физике и истории. По данным предметами 100 баллов набрали четыре выпускника, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

ЕГЭ по физике сдавал 1 481 человек, из них 65 (4,36% от общего числа участников) не преодолели минимальный порог. 140 выпускников (9,45%) набрали свыше 80 баллов, в том числе один человек — 100 баллов.

Историю сдавали 673 выпускника, из них 23 человека (3,42%) не смогли преодолеть минимальный порог. Больше 80 баллов получили 119 выпускников (17,68%), в том числе трое знают историю на 100 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии профильную математику на 100 баллов сдали шесть выпускников, русский язык — 30 человек, информатику знают на 100 баллов восемь участников, географию — один выпускник. По литературе ни один из экзаменовавшихся не набрал 100 баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии более 200 выпускников провалили ЕГЭ по математике