Ижевск, , 12:56 — REGNUM Удмуртия в рамках реализации национального проекта «Культура» получит дополнительно 25 млн рублей в год 100-летия государственности республики. Соответствующий документ подписан федеральным Министерством культуры, сообщает глава минкульта Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что эти средства направят на создание трех модельных библиотек — в Сарапуле, Глазове и Сарапульском районе.

«Уверен, что обновлённые современные библиотеки станут востребованными культурными и общественными Центрами в городах и районах региона», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на реализацию культурного нацпроекта в Удмуртии в 2020 году направят около 200 мнл рублей. В частности, в июле в рамках нацпроекта в республике начали появляться передвижные культурные центры. Шесть автоклубов в Удмуртии будут функционировать на базе автомобиля «ГАЗель» и два автоклуба будут собраны на базе автомобиля «ГАЗон».