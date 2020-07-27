Москва, , 12:18 — REGNUM Музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, принял решение покинуть свой лейбл Black Star. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Это не спонтанная рефлексия 2020 г. Это взвешенное решение партнёров», — написал музыкант.

По словам Тимати, на сегодняшний день Black Star «потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии». Он уточнил, что его коллеги по лейблу хотят достичь высот Google, Virgin и Amazon, тогда как ему ближе концепция Илона Маска.

Музыкант подчеркнул, что артист Тимати теперь является независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками, и отныне он не имеет никакого отношения к лейблу. Юнусов также подчеркнул, что его учредительские доли в ряде проектов лейбла сохранятся, а две компании переходят под его крыло.