Токио, , 11:04 — REGNUM Всемирно известный дизайнер Ямамото, скончался от острого миелоидного лейкоза 21 июля, сообщает японский информационный канал Ann. Однако СМИ об этом стало известно только сегодня, так как семья и близкие люди хотели похоронить его без участия посторонних людей.

Ёдзи Ямамото Masaki-H

Дочь дизайнера актриса Мики Ямамото в своем Instagram выразила благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто поддерживал ее отца в последние дни его жизни. Она также поделилась своими чувствами и рассказала о наставлении отца, которое он повторял ей на протяжении всей жизни: «будь позитивной, храброй и смелой, испытания ведут к светлому будущему».