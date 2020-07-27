Пекин, , 07:15 — REGNUM На 23-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF) началась неделя японского кино, где будут представлены новые японские киноленты, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Это уже пятнадцатое по счету мероприятие такого родна на шанхайском кинофестивале. По словам президента Shanghai Film Group Ван Цзюна, он надеется. Что киноиндустрии двух стран продолжат мощные обмены и сотрудничество в будущем.

Среди режиссеров, актеров и актрис, которые были приглашены на открытие фестиваля в форме приветственного видеообращения, была также японский режиссер Масима Юикико, которая выразила надежду, что сможет посетить фестиваль лично с ее новыми фильмами.

Нынешний, 2020 год, стал «Годом продвижения культурных и спортивным обменов между Китаем и Японией». Неделя японских фильмов играет активную роль в развитии таких обменов между двумя странами, отмечают организаторы.

Фестиваль продлится до 2 августа. В этом году он будет проходить как онлайн, так и офлайн, чтобы удовлетворить запрос киноманов. Более 320 китайских и иностранных фильмов будут показаны в 29 кинотеатрах Шанхая. Билеты будут доступны для покупки исключительно по интернету, а число гостей будет ограничено 30% от общей вместительности залов.