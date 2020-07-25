Москва, , 19:08 — REGNUM Новая редакция памятника актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище была утверждена членами семьи артиста и отображает образ, изначально задуманный скульптором. Об этом заявил сын артиста Никита Высоцкий.

«Мы советовались, я был у него (скульптора) в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, всё получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — сказал он.

Сын Высоцкого добавил, что приходящие на могилу его отца люди теперь будут видеть непредвзятый образ его именно таким, каким его задумал скульптор и который хотела видеть семья артиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Актер Станислав Садальский заявил, что обновленный памятник Владимиру Высоцкому — это унижение памяти поэта. По мнению актера, сын Владимира Высоцкого Никита произвел «усекновение главы к сорокалетию смерти».

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