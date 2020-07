Лос-Анджелес, США, , 16:31 — REGNUM Продюсеры франшизы «Звёздные войны», возможно, сфокусируются в ближайшие годы не на производстве полнометражных фильмов, а не сериалах. Об этом 25 июля сообщил портал We Got This Covered.

Многие эксперты пришли к такому выводу после того, как кинокомпания Disney объявила, что она откладывает премьеры новых фильмов «Звёздные войны» на 2023, 2025 и 2027 годы.

«Звездные войны» — это больше не о кино. Звездные войны — о ТВ. Или, более конкретно, речь идет об оригинальных шоу Disney Plus», — написал автор издания Inverse.

Напомним, сейчас в производстве Disney находятся сериалы, которые расскажут о приключениях Оби-Вана Кеноби, мандалорца Дина Джарина, капитана Кассиана Андора, а также о некой женщине, роль которой исполнит Лесли Хэдланд («Матрёшка»).

