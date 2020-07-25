Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Актёр Росс Маркуанд, исполнивший в фильмах Marvel роль Красного Черепа, заявил, что он хочет получить другие роли в киновселенной. Об этом 25 июля сообщил портал Comicbook.

Он отметил, что будет играть столько ролей, подразумевающих использование технологии захвата движения, сколько ему позволит руководство студии.

«Думаю, если бы мне пришлось делать какую-то карьеру, я бы хотел быть похожим на Энди Серкиса», — сказал Маркуанд.

Росс Маркуанд также знаком зрителям по роли Аарона в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы». Его первой актёрской работой в телешоу стала роль Пола Ньюмана в сериале AMC «Безумцы».

Британский актёр и режиссёр Энди Серкис известен тем, что он исполнял роли, подразумевающие использование технологии захвата движения, в таких фильмах, как «Властелин колец», «Планета обезьян», «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога», «Кинг-Конг» и других. Является лауреатом британской премии BAFTA за выдающийся вклад в кинематограф.

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