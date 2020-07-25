Лондон, , 15:03 — REGNUM Иск на £3 млн предъявила известному певцу из Великобритании Элтону Джону его бывшая супруга, в котором она обвиняет его в нарушении бракоразводного соглашения тем, что музыкант включил ее в свои мемуары и биографический фильм «Рокетмен». Об этом 25 июля сообщает издание Daily Telegraph.

По данным источника, бывшая супруга 73-летнего музыканта Рената Блауэл подала на него в суд за «неоднократные и вопиющие» нарушения соглашения, подписанного парой в 1988 году по итогам развода через четыре года совместной жизни, куда был включен пункт о запрете бывшим супругам обсуждения своего брака или причин развода.

При этом адвокаты экс-супруги заявляют, что Блауэл пыталась после развода с Элтоном Джоном скрыть свою жизнь от внимания общественности и даже для этого изменила имя и внешность, однако данные подробности были раскрыты в мемуарах певца и указанном фильме.

«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено… Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», — говорится в иске стороны экс-супруги.

При этом сторона Ренаты Блауэл требует запрета на раскрытие такой информации в будущем и покрытие ущерба, который оценивается в £3 млн.

В свою очередь, юристы музыканта отрицают, что певцом было нарушен указанный пункт бракоразводного соглашения, сообщая, что подробности в книге, фильме и одной публикации в соцсети Instagram — общедоступны, а данный пункт договора «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что американский актёр Джонни Депп обратился в Высокий суд Лондона с иском против британской газеты The Sun из-за публикации о бывшей жене Деппа Эмбер Хёрд, якобы пострадавшей от его рукоприкладства.