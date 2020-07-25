Нью-Йорк, США, , 14:24 — REGNUM Дэн Хармон, являющийся одним из создателей анимационного сериала «Рик и Морти», сказал, что он хотел бы сделать кроссовер шоу с «Конём БоДжеком». Об этом 25 июля сообщил портал Comicbook.

Он сделал это во время трансляции Adult Swim, которая прошла в рамках онлайн-мероприятия San-Diego Comic-Con@Home. Хармон отметил, что в этом плане «Конь БоДжек» интересует его больше всего. В рамках этой же трансляции телеканал анонсировал пятый сезон «Рика и Морти».

Создателем сериала «Конь БоДжек» является Рафаэль Боб-Уоксберг. Первый эпизод сериала вышел на потоковом сервисе Netflix 22 августа 2014 года. Всего на сегодня выпущено шесть сезонов шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ