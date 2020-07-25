Нью-Йорк, США, , 14:01 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть новый трейлер будущего сериала Миши Грин и Джордана Пила «Страна Лавкравта». Ролик был опубликован 24 июля на YouTube-канале компании.

«Это семейный бизнес», — такой комментарий добавили администраторы канала в описании к видео. В конце трейлера создатели шоу показали зрителям чудовище, похожее на Ктулху.

В основу шоу лег одноимённый роман, изданный в 2016 году писателем Мэттом Раффом. Ожидается, что HBO покажет первую серию «Страны Лавкравта» 16 августа 2020 года.

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