Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM Актёр Джек Куэйд рассказал, как будут развиваться отношения Хью Кэмпбелла и Старгёрл во втором сезоне сериала «Пацаны». Об этом 25 июля собщил портал Screen Rant.

Он сделал несколько на мёков на эту тему в рамках онлайн-мероприятия San Diego Comic-Con@Home. Куэйд сказал, что Хьюи будет чувствовать себя очень одиноким из-за того, что он лгал Энни и в какой-то момент задастся вопросом о том, что ему делать дальше, и стоит ли быть дальше частью этой истории при том, что у него больше нет для этого причин. В какой-то момент он попытается поговорить с Энни, несмотря на то, что будет находиться в бегах.

«Это пока не что-то романтичное, хотя он надеется, что так и будет», — сказал Куэйд.

Второй сезон «Пацанов» потоковый сервис Amazon Prime Video начнёт показывать 4 сентября 2020 года. В основу сериала лёг одноимённый комикс Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Дэдпула» вновь обрушился на Disney с критикой