Сан-Диего, США, , 23:37 — REGNUM Телеканал AMC назвал дату выхода первого эпизода шесторого сезона сериала «Бойся ходячих мертвецов». Компания 24 июля показала тизер-трейлер в рамках онлайн-мероприятия Comic-Con@Home.

Поклонники шоу смогут увидеть его продолжение 11 октября 2020 года. Во время трансляции Comic-Con@Home выступили актёры, участвующие в проекте.

Ожидается, что в новом сезоне зрители смогут узнать судьбу Моргана Джонса (Ленни Джеймс). Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 11 сезоне «Ходячих мертвецов» снимется актриса Марго Бингем (сериал «Ей это нужно позарез», фильм «Парикмахерская 3»).

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