Лос-Анджелес, США, , 23:27 — REGNUM Одну из главных ролей в предстоящем игровом фильме «Русалочка» может исполнить певица из США Кейси Масгрейвс. Об этом 24 июля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, сейчас она ведет соответствующие переговоры с Disney. Пока не известно, какую имено роль предложили Масгрейвс, однако издание предположило, что речь может идти о роли Ванессы — девушки, в которую превращается ведьма Урсула.

Начало съёмок «Русалочки «было запланировано на март 2020 года, однако Disney вынуждена была отложить их из-за эпидемии коронавируса. Главную роль в картине исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.

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