Лос-Анджелес, США, 24 июля 2020, 22:34 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер второй части хоррора «Ужасающий» (Terrifier). Ролик был опубликован 24 июля на YouTube-канале JoBlo Horror Trailers.
Сюжет картины расскажет, как в очередную ночь Хэллоуина девочку-подростка начнёт преследовать ужасный клоун-мим. Роль девушки исполнит Лорен Лавера, а её преследователя сыграет Дэвид Ховард Торнтон.
Первую часть «Ужасающего» снял режиссёр Дамьен Леоне. На известном сайте Rotten Tomatoes картина имеет оценку 64% от критиков («свежий рейтинг») и 54% от зрителей.
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