Нью-Йорк, США, , 22:21 — REGNUM Съёмки четвертого сезона популярного сериала «Убивая Еву» отложены, однако его создатели надеются решить возникшие проблемы. Об этом 24 июля сообщил портал Comicbook.

Инсайдеры сообщили, что поскольку фильм снимается в основном в странах ЕС, то из-за карантинных мер проект столкнулся со сложностями. Однако компания AMC сообщила изданию, что она разрабатывает ряд стратегий, которые, как она надеется, позволят решить имеющиеся проблемы.

В проекте шоу «Убивая Еву» также участвует британская телекомпания BBC. В мае 2019 года сериал получил три премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главные роли в нём исполняют Сандра О и Джоди Комер.

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