Лос-Анджелес, США, , 20:37 — REGNUM В сеть выложили постеры будущего триллера Lost Girls & Love Hotels, главную роль в котором исполнит актриса Александра Даддарио. Изображения были опубликованы 24 июля на портале Screen Rant.

Название картины можно перевести как «Пропавшие девушки и отели любви». В её основу лег одноимённый роман Кэтрин Ханрахан, опубликованный в 2006 году. В центре повествования находится учительница английского, которая пытается забыть своё прошлое, окунаясь с головой в ночную жизнь Токио.

https://twitter.com/screenrant/status/1286680202945409024

Зрители знают Александру Даддарио по роли Саммер Куинн в фильме «Спасатели Малибу». Она также снялась в таких картинах, как «Разлом Сан-Андреас», «Стоянка», «Перси Джексон и Похититель молний» и других.

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