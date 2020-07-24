Сан-Диего, США, , 20:11 — REGNUM Автор комиксов о Дэдпуле Роб Лайфилд вновь выступил с критикой в адрес компании Disney. Об этом 24 июля сообщил портал IGN.

Он сделал это во время интервью, которое дал журналистам издания. Лайфилд обратил их внимание на то, что Disney купила компанию Fox за $70 млрд, при этом получив права на принадлежащие ей вселенные и персонажей, однако при этом не торопится реализовывать проекты, посвящённые этим героям.

Он указал, что сейчас Disney осталась без дохода, который ей приносили тематические парки, и из-за этого же компания не может снимать и показывать различные фильмы и сериалы. При этом автор комиксов заявил, что она вполне может выпускать мультфильмы и видеоигры, поскольку аниматоры и разработчики вполне могут работать в удалённом формате.

«Конечно, они должны делать больше видеоигр про Дэдпула, конечно, они должны делать мультфильм про Дэдпула. Какого черта? Кевин Файги, люблю тебя, приятель, ты гений, но есть и другие гении», — заявил Лайфилд.

Он добавил, что лично ему не нужны ещё фильмы про Дэдпула, поскольку выпущенные две картины «великолепны», однако Disney мог бы удовлетворить другой спрос, но автор комиксов не уверен, что компания будет это делать.

Напомним, в мае 2020 года Роб Лайфилд заявил, что студия Marvel не собирается выпускать новый фильм про Дэдпула. Он сообщил, что просто знает о том, что проекта этого фильма нет в ближайших планах студии.

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