Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM Кинокомпания Paramount отложила премьеру фильма «Чудаки 4» на два месяца. Об этом 24 июля сообщил портал Screen Rant.

Фильм выйдет на большие экраны 3 сентября 2021 года, а не в июле 2021-го, как было запланировано ранее. Продолжение известной документальной комедии о странной жизни каскадёров выйдет в кинопрокат через 11 лет после премьеры третьей картины «Чудаки 3D».

Соит отметить, что третья часть «Чудаков» при бюджете $20 млн собрала в кинопрокате США около $117,2 млн, а в мире — более $171,6 млн.

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