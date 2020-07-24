Москва, , 18:54 — REGNUM В спорткомплексе «Олимпийский» продолжаются работы по реконструкции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СК «Олимпийский» во время реконструкции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях появилась информация о сносе сооружения. Соответствующие сообщения были вызваны громкими строительными работами и клубам пыли, окружающих комплекс. СК «Олимпийский» был закрыт на масштабную реконструкцию 1 июля 2019 года, которая продлится до 2022 года.

После завершения реконструкции «Олимпийский» станет первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. В комплексе появится дайвинг-центр глубиной 30 м, концертный зал, кинокластер на 20 тыс. кв. м. Два здания объединит крытая беговая дорожка протяженностью 1 км с видом на Москву, которая будет иметь форму восьмерки. На данном этапе работ большая часть конструкций внутри разрушена, фасад сооружения сохранён.

Напомним, СК «Олимпийский» — одно из крупнейших спортивно-развлекательных сооружений в Москве. Комплекс был построен специально к XXII Олимпийским играм 1980 года. В его стенах прошли крупнейшие спортивные события, кроме того на площадке комплекса выступали с концертами десятки мировых звёзд.