Лос-Анджелес, США, , 18:52 — REGNUM Поклонники киновселенной DC решили выразить в соцсетях благодарность Бену Аффлеку за то, что он исполнил роль Бэтмена в фильмах студии. Об этом 24 июля сообщил портал Comicbook.

Фанаты стали выкладывать на своих страницах фотографии, коллажи и видеоклипы, среди которых также присутствуют их самостоятельные работы. Публикации сопровождаются хештегом #ThanksBatfleck.

Издание отмечает: цель акции заключается в том, чтобы дать Аффлеку понять: вне зависимости от того, будет ли он дальше играть роль супергероя, поклонники будут любить его версию Бэтмена.

https://twitter.com/SupesBatsy/status/1286613213979848704

https://twitter.com/kryptonscodex/status/1286616816723386368

https://twitter.com/NaveenShankarSP/status/1286572984933572608

https://twitter.com/kryptonscodex/status/1286619756557197312

https://twitter.com/The_Snyder_Cut/status/1286632471384281088

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Бен Аффлек согласился поучаствовать в дополнительных съёмках фильма «Лига справедливости» в версии режиссёра Зака Снайдера. Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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