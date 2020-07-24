Лос-Анджелес, США, , 18:38 — REGNUM Режиссёр Роберт Родригес сообщил, что Шаркбой и Лава вернутся в фильме «Мы можем быть героями», который выйдет на потоковом сервисе Netflix.

Он рассказал о будущей картине во время онлайн-мероприятия San Diego Comic-Con@Home, в котором также приняли участие кинематографисты Колин Треворроу и Джозеф Косински. Шаркбой и Лава появятся в новой картине в качестве родителей-супергероев, у которых теперь есть пятилетняя дочь, получившая суперсилы как от отца, так и от матери.

Напомним, премьера фильма «Приключения Шаркбоя и Лавы» состоялась 10 июня 2005 года. Главные роли в нём исполнили Тейлор Лотнер и Тейлор Дули.

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