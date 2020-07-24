Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM При производстве фильма «Мир юрского периода 3» (Jurassic World: Dominion) используется больше динозавров-аниматроников (аниматроник — механизм, имитирующий движения живого существа), чем во всех предыдущих картинах франшизы. Об этом 24 июля сообщил портал Collider.

Об этом журналистам издания рассказал режиссёр Колин Треворроу, отметив, что создатели фильмов популярной серии в каждом новом проекте пытаются использовать больше практических эффектов, совмещая их с компьютерной графикой. Кинематографист добавил, что момент смешения этих двух подходов очень волнует его, поскольку ранее зрители могли видеть возникающие при этом «швы».

Стоит отметить, что поклонники франшизы ранее просили создателей фильмов применять больше реальных эффектов и меньше компьютерных. В июле 2020 года, в сеть выложили фото со съёмочной площадки «Мира юрского периода 3», которая представляла собой «арктический» пейзаж.

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