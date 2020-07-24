Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM Стало известно, когда выйдет в кинопрокат вторая часть фильма «Соник в кино». Об этом 24 июля сообщил портал Screen Rant.

Картину начнут показывать в кинотеатрах 8 апреля 2022 года. Это стало известно после того, как кинокомпания Paramount Pictures сообщила информацию о датах релиза своих новых картин и изменениях в графике съёмок. Она также сообщила, что хоррор «Тихое место 2» и фильм «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick) выйдут в прокат позже, чем было объявлено ранее.

«Соник в кино 2» будет снимать режиссёр Джефф Фаулер, сценарий к картине написали Патрик Кейси и Джош Миллер. Ранее собщалось, что Бен Шварц, Джеймс Марсден и Джим Керри вернутся к своим ролям в новом проекте.

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