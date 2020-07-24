В Калуге обсудили проблемы реконструкции памятников архитектуры

Калуга, 24 июля 2020, 18:09 — REGNUM Сегодня, 24 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл встречу с руководителем проектов по воссозданию и реконструкции памятников архитектуры Андреем Хоменко. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Андрей Хоменко принимал участие в восстановлении Дома Ченцовых, Дома Билибиных» Дома Калашникова, Дома Носовых, Дома Цуриковых» и ряда других объектов культурного наследия Калуги. В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения и восстановления архитектурных достопримечательностей города.
По словам Хоменко, процесс восстановления памятников архитектуры в Калуге мог бы идти значительно активнее, но зачастую выкуп и реставрация объектов обходятся очень дорого и далеко не всегда могут быть компенсированы арендной платой. Кроме того, немало трудностей доставляют различные бюрократические проволочки.
Александр Иванов и Андрей Хоменко осмотрели Дом Билибиных.
За активную работу по сохранению историко-культурного облика Калуги Александр Иванов вручил Андрею Хоменко почётную грамоту.