Калуга, , 18:09 — REGNUM Сегодня, 24 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл встречу с руководителем проектов по воссозданию и реконструкции памятников архитектуры Андреем Хоменко. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Андрей Хоменко принимал участие в восстановлении Дома Ченцовых, Дома Билибиных» Дома Калашникова, Дома Носовых, Дома Цуриковых» и ряда других объектов культурного наследия Калуги. В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения и восстановления архитектурных достопримечательностей города.

В Калуге обсудили проблемы реконструкции памятников архитектуры Пресс-служба Городской думы Калуги

«Основным приоритетом для нас всё же является развитие бизнеса, — подчеркнул Андрей Хоменко. — Поиск коммерчески окупаемых объектов, инвесторов, восстановление объектов и передача их в аренду, но мы также стараемся приложить максимум усилий для сохранения историко-архитектурного облика города».

По словам Хоменко, процесс восстановления памятников архитектуры в Калуге мог бы идти значительно активнее, но зачастую выкуп и реставрация объектов обходятся очень дорого и далеко не всегда могут быть компенсированы арендной платой. Кроме того, немало трудностей доставляют различные бюрократические проволочки.

Александр Иванов и Андрей Хоменко осмотрели Дом Билибиных.

«Объект был очень сложен для реставрации, мы уточняли архитектурные детали по фотографиям и архивным документам, полностью заново собрали лепнину», — рассказал Андрей Хоменко.

За активную работу по сохранению историко-культурного облика Калуги Александр Иванов вручил Андрею Хоменко почётную грамоту.

«Пожалуй, это один из немногих реальных способов восстановить объекты культурного наследия нашего города, — отметил Александр Иванов. — Конечно же, было бы замечательно отреставрировать все памятники за счёт бюджета, но для этого требуются огромные средства. Необходимо и в дальнейшем развивать конструктивное сотрудничество власти и бизнеса в этой сфере и всячески снимать бюрократические препоны».