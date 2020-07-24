Москва, , 17:44 — REGNUM 24 июля 2020 года завершила работу вторая летняя смена пятнадцатой Олимпиадной школы МФТИ. Смена, проходившая в онлайн-формате, побила все рекорды — в ней приняли участие 426 школьников из России, Латвии, США, Саудовской Аравии, с Украины, из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

В течение двух недель школьники 7−10 классов дистанционно «посещали» две утренние пары по основному направлению, в онлайн-режиме присутствовали на факультативах и слушали научно-популярные лекции. Развлекательная программа была представлена в виде интеллектуальных игр, кулинарных мастер-классов, квестов и уроков рисования.

Среди направлений второй смены — Математика, Физика, Информатика, Химия, Информационная безопасность, Компьютерное зрение, Анализ данных и машинное обучение, а также новое междисциплинарное направление — Биомедицина.

«В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции всех наших участников олимпиадных школ мы перевели на дистанционную форму обучения. Мы всегда находимся в тесном взаимодействии с ребятами, поэтому новый дистанционный формат не повлиял негативно на качество подготовки. Ежедневно в школе проводим 6 академических часов онлайн-занятий. Преподаватели разбирают различные олимпиадные задачи и эффективные методы их решения, задают домашние задания», — отметил проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев. По его словам, конкурс на место обычно составляет — 2−3 человека, а треть ребят имеют дипломы призёров и победителей национальных олимпиад.

В понедельник, 26 июля, стартует третья смена летней Олимпиадной школы МФТИ. Начиная с 2013 года, обучение в Олимпиадной школе прошли более трёх с половиной тысяч школьников из 22 стран.