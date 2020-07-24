Геленджик, Краснодарский край, , 17:23 — REGNUM Вопрос передачи в собственность Геленджика участка, на котором располагается «Артиллерийская батарея береговой охраны № 714 капитана Челака», планируется рассмотреть в ближайшее время. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с руководителем территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергеем Маркевичем.

Объект, который представляет историческую и культурную ценность, сегодня оказался на грани разрушения. Передача его в муниципальную собственность позволит привести в порядок и благоустроить, впоследствии здесь планируется проводить экскурсии.

Также планируется рассмотреть вопрос передачи в муниципальную собственность недостроенного автовокзала Горячего Ключа. Заброшенное здание необходимо модернизировать в современный автовокзальный комплекс.

«Артиллерийская батарея береговой охраны № 714 капитана Челака» расположена на мысе Голубой (рыбацкой) бухты в Геленджике. В 1942 году капитан Михаил Петрович Челак вместе с бойцами батареи здесь держал оборону Новороссийска. За проявленное мужество капитан удостоен ордена Красного Знамени, 10 бойцов были удостоены орденов и медалей.