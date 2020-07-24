Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин был шокирован известием, что в северной столице могут уволить 10% работников культуры. О сокращениях в связи с экономией ранее объявил губернатор Александр Беглов.

Калягин написал градоначальнику открытое письмо, так как в учреждения культуры уже начали поступать письма от начальства с требованием в срочном порядке определить те 10%, кого надо уволить.

«Меня потрясло, что Ваше решение о сокращении аппарата чиновников было так чудовищно откорректировано, и в результате возникает поручение губернатора, согласно которому комитет по культуре Санкт-Петербурга рассылает в свои подведомственные организации (театры, музеи, библиотеки и т. д.) директиву, требуя от руководства в кратчайшие сроки предоставить предложения по сокращению своих сотрудников. Разве именно эти организации и без того с урезанным до предела штатом необходимо сокращать в первую очередь? Неужели сокращение сотрудников с нищенскими зарплатами — энтузиастов, посвятивших свои жизни любимому делу, поможет городскому бюджету?» — недоумевает Калягин.

Он сообщил, что ему с 22 июля звонили не только коллеги из Петербурга, но и все люди театра из разных городов России, так как возмущено все театральное сообщество.

«А почему бы не сократить аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающий в области культуры? Я, мягко говоря, в недоумении. Это серьезно? Это мудрое государственное решение? Это же совершеннейший абсурд!» — восклицает мэтр.

Ему кажется еще более странным, что президент России Владимир Путин недавно говорил о том, что в сегодняшней кризисной ситуации недопустимо сокращать сотрудников в бюджетных учреждениях.

«Я уверен, что в случае исполнения данного Вашего поручения могут возникнуть непоправимые, катастрофические последствия для развития культурной жизни столичного города. Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России», — рассудил Александр Калягин.

Скрины документа, рассылаемого в учреждения культуры и туризма Петербурга после заявления Беглова, появились в сети еще 22 июля.

Читайте также: Петербуржцы посоветовали Беглову уволить вице-губернаторов

Читайте также: Работников культуры собираются массово уволить в Петербурге — депутат

Спустя сутки Беглов поспешил оправдаться и назвал это «неуместной ретивостью» подчиненных, которые его недопоняли, выпустив «скороспелый, непродуманный документ». «В первую очередь речь шла о снижении количества чиновников и управленцев», — попытался убедить Беглов читателей своей страницы «ВКонтакте».

Среди «ретивых» оказались временный глава комкульта Александр Воронко и глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Все увольнения надо будет четко обосновать, подчеркнул Беглов. Но сами по себе они неизбежны. «В соответствии со сложившейся экономической ситуацией — оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы», — заметил губернатор Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: «Неуместная ретивость»: Беглов отрекся от увольнений 10% госслужащих