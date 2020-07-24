Бангкок, , 13:02 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Ён Сон Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» занял первое место по кассовым сборам в Таиланде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на компанию-дистрибьютора NEW.

По данным источников, фильм, вышедший в тайский прокат 23 июля, собрал $132 тыс.

Известно, что первая часть зомби-хоррора «Поезд в Пусан» собрала в тайском прокате $66 тыс.

Отмечается, что южнокорейский фильм за две недели также занял первое место по кассовым сборам в Тайване, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров» покажут на кинофестивале в Сиджесе, а также Каннском фестивале.

Читайте развитие сюжета: Фильм «Соник в кино 2» получил дату премьеры