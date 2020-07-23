Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити подтвердил информацию о том, что он начал работать над сценарием нового фильма по франшизе «Звёздные войны». Об этом 23 июля сообщил портал Comicbook.

Пока нет информации о том, когда начнутся съёмки, поскольку производство многих фильмов и сериалов было приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Издание отметило, что Вайтити, возможно, в действительности пока просто записывает идеи и придумывает концепции для будущей картины, а не работает над сценарием как таковым. Сам режиссёр, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос, был краток и сказал лишь: «Мы пишем».

О том, что Тайка Вайтити будет снимать новый фильм «Звёздные войны» стало известно в мае 2020 года. Компания Lucasfilm также сообщила, что кинематографист напишет сценарий к нему совместно с шотландским писателем Кристи Уилсон-Кернс.

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