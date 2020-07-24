24 июля 2020 | Время чтения 3 мин

На сегодняшний день в Москве функционируют более 600 фонтанов. Первым установленным в Москве был фонтан в усадьбе Коломенское во времена правления Алексея Романова. Массово фонтаны начали появляться в столице после сооружения Мытищинского водопровода, до сих пор сохранились немногие старинные. В сегодняшней прогулке с ИАREGNUM познакомим вас с одними из самых красивых фонтанов Москвы.

Дарья Антонова, , 00:01 — REGNUM Фонтан Витали́

Фонтан Витали́ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Является одним из старейших фонтанов Москвы, сохранившим своё местоположение. Его установили в 1835 году на Театральной площади, ранее на этом месте находился водоразборный бассейн, куда поступала вода из подземной сети Мытищинского водопровода. Фонтан получил своё имя в честь создавшего его скульптора Джованни Витали. Двойную чашу на гранитном постаменте окружают четыре амура, которые символизируют комедию, трагедию, музыку и поэзию. В советские годы фонтан не работал, однако в 1995 году сооружение реконструировали и снова запустили. И теперь он вновь радует москвичей и гостей столицы.

Адрес: Театральная площадь

Никольский фонтан

Ещё один из старейших московских фонтанов, созданных скульптором Джованни Витали. В 1835 году фонтан установили рядом с Никольскими воротами Китай-города. Оттуда он и получил своё название. Гранитную чашу поддерживают скульптуры четырёх мальчиков, олицетворяющих русские реки Волгу, Дон, Днепр и Неву. В связи с реконструкцией Лубянской площади, в 1935 году было принято решение перенести фонтан к зданию Российской академии наук. На Лубянской площади вместо фонтана установили памятник Дзержинскому. С 2018 года ведутся разговоры о реконструкции фонтана. В настоящий момент фонтан не работает, работы по восстановлению так и не ведутся.

Адрес: Ленинский проспект, 14

Фонтан у Большого театра

Безымянный фонтан у здания Большого театра в народе прозвали «Театральным». Первоначально фонтан на этом месте планировали разместить ещё в 1940 году, но из-за начала Великой Отечественной войны реализацию проекта пришлось отложить. Лишь в 1949 году состоялось открытие нового фонтана. Разработал проект скульптор Виталий Долганов. В 1987 году было принято решение демонтировать сооружение и сквер у театра. Фонтан вернули на своё место через десять лет, к празднованию 850-летия Москвы. Но это уже был совсем новый фонтан, проект которого разработали в мастерской организации «Моспроект-2».

Адрес: Театральная площадь

Светомузыкальный фонтан в Царицыно

Один из самых больших московских фонтанов. Установили фонтан на острове Подкова Царицынского пруда в 2007 году — к 860-летию Москвы. Диаметр сооружения составляет 52 метра. Свыше 900 струй поднимаются на высоту до 15 метров в такт музыкальному сопровождению. В вечернее время включают световое оформление, которое обеспечивают 2583 подводных светильника. Всей конструкцией управляют дистанционно, при этом создавая некий танец воды, именно поэтому москвичи называют фонтан «поющим» или «танцующим». Фонтан работает и в будни, и выходные с 9:00 до 23:00.

Адрес: Парк Царицыно, главный вход

Фонтан «Дружба народов»

Фонтан «Дружба народов» — главный символ не только ВДНХ, но и Москвы в целом. Установили его к открытию парка, на Центральной аллее ВДНХ в 1954 году. Созданием фонтана занимались скульпторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский.

Овальная чаша фонтана окружена скульптурами девушек в национальных костюмах. Шестнадцать женских статуй фонтана символизируют 16 союзных республик. Россию представляет девушка с косой на голове, держащая пшеницу. В 2019 году фонтан был открыт после масштабной реставрации, проведённой на территории ВДНХ впервые за 65 лет.

Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

Всего в Москве установлены пять сухих фонтанов, один из самых мощных находится в парке «Ходынское поле». Сухой фонтан занимает около 800 квадратных метров. Его конструкция состоит из 164 гейзеров, которые достигают двух метров в высоту. С наступлением темноты фонтан подсвечивается разными цветами. Фонтан заработал в 2018 году после завершения благоустройства Хорошевского района.

Адрес: Ходынский бульвар, метро «ЦСКА»

Полусухой фонтан на Биржевой площади

В 2017 году, после завершения реконструкции Биржевой площади, на ней появился полусухой фонтан. Фонтан выполнен в стиле минимализма и выглядит как наклоненная круглая чаша. Фонтан окружен деревянным парапетом, на котором можно посидеть и отдохнуть. С наступлением сумерек струи воды начинают подсвечиваться яркими цветами, двигаясь в такт популярным музыкальным композициям.

Адрес: Биржевая площадь

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