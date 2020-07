Лос-Анджелес, США, , 19:26 — REGNUM Премьеры следующих двух фильмов Киану Ривза пройдут в цифровом формате в сети. Об этом 23 июля сообщилпортал We Got This Covered.

Первая картина — это предстоящая комедия «Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music). Студия Orion Pictures выпустила сегодня, 23 июля 2020 года, новый трейлер, который сообщил поклонникам франшизы, что релиз картины состоится в формате VOD (Video on demand — видео по запросу).

Второй фильм — это «Губка Боб в бегах», который также будет показан в сети, и в котором Ривз исполнит эпизодическую роль.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в октябре 2020 года в США выйдет комикс BRZRKR, в качестве одного из авторов которого выступилКиану Ривз. В центре повествования будет находиться полубог — сын бога войны, который работает на правительство США в обмен на конфиденциальность. персонаж получил внешность актёра.

